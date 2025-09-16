Азербайджан увеличивает расходы на социальную сферу почти на 3%

В 2026 году расходы на социальную защиту и социальное обеспечение в Азербайджане планируются в размере 4 миллиардов 873 миллионов манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Министерства финансов.

Согласно информации, показатель на 2,55 % больше утвержденного прогноза на 2025 год.