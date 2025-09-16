Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Азербайджан увеличивает расходы на социальную сферу почти на 3%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 02:30
    Азербайджан увеличивает расходы на социальную сферу почти на 3%

    В 2026 году расходы на социальную защиту и социальное обеспечение в Азербайджане планируются в размере 4 миллиардов 873 миллионов манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Министерства финансов.

    Согласно информации, показатель на 2,55 % больше утвержденного прогноза на 2025 год.

    расходы на социальную социальную сферу государственный бюджет Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminat xərclərini 3 %-ə yaxın artırır

    Последние новости

    03:51

    Прогноз роста поступлений с налога на прибыль юрлиц в Азербайджане составит почти 4%

    Финансы
    03:40

    Прогноз роста доходов госбюджета от налога с физлиц в Азербайджане превысит 29%

    Финансы
    03:32

    Политика расходов в Азербайджане в 2026 году будет реализована по шести направлениям

    Финансы
    03:26

    Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2026 году

    Финансы
    03:20
    Фото

    Израиль начал масштабное наступление на город Газу

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан сокращает расходы на охрану окружающей среды почти на 14%

    Финансы
    03:09

    Азербайджан сокращает расходы на сельское хозяйство более чем на 9%

    Финансы
    02:57

    В Азербайджане расходы на жилищно-коммунальные услуги сокращаются почти на 20%

    Финансы
    02:53

    Азербайджан повышает расходы на здравоохранение на 3%

    Финансы
    Лента новостей