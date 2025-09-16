İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminat xərclərini 3 %-ə yaxın artırır

    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 01:16
    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminat xərclərini 3 %-ə yaxın artırır

    2026-cı ildə Azərbaycanda sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin 4 milyard 873 milyon manat olması nəzərdə tutulur.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 2,55 % çoxdur.

    Sosial Müdafiə sosial təminat xərc

