Азербайджан увеличит социальные бюджетные расходы до 17,1 млрд манатов в следующем году

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 14:34
    В 2026 году Азербайджан планирует направить на социально ориентированные статьи бюджета свыше 17 млрд манатов, что составит 41,1% всех государственных расходов.

    Как сообщает Report, такие данные приведены в бюджетном пакете на 2026 год.

    Согласно документу, объем социальных расходов вырастет на 1,3% по сравнению с 2025 годом.

    Социально направленные расходы включают оплату труда работников бюджетной сферы, закупку продовольствия, выплату пенсий и пособий, обеспечение лекарственными средствами и материалами, финансирование обязательного медицинского страхования, а также другие программы социальной поддержки.

    Azərbaycanda gələn il sosialyönümlü büdcə xərcləri 17 milyard manatdan çox ola bilər

