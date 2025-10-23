Азербайджан увеличит социальные бюджетные расходы до 17,1 млрд манатов в следующем году
Финансы
- 23 октября, 2025
- 14:34
В 2026 году Азербайджан планирует направить на социально ориентированные статьи бюджета свыше 17 млрд манатов, что составит 41,1% всех государственных расходов.
Как сообщает Report, такие данные приведены в бюджетном пакете на 2026 год.
Согласно документу, объем социальных расходов вырастет на 1,3% по сравнению с 2025 годом.
Социально направленные расходы включают оплату труда работников бюджетной сферы, закупку продовольствия, выплату пенсий и пособий, обеспечение лекарственными средствами и материалами, финансирование обязательного медицинского страхования, а также другие программы социальной поддержки.
