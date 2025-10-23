İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Azərbaycanda gələn il sosialyönümlü büdcə xərcləri 17 milyard manatdan çox ola bilər

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:17
    Azərbaycanda gələn il sosialyönümlü büdcə xərcləri 17 milyard manatdan çox ola bilər

    2026-cı idə Azərbaycanda sosialyönlü xərclər (büdcə xərclərinin əməyin ödənişi fondu, ərzaq məhsullarının alınması, təqaüd və sosial müavinətlər, dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması, icbari tibbi sığorta üzrə xərclər və digər sosial dəstək tədbirləri) dövlət büdcəsi xərclərinin 41,1 %-i qədər və yaxud 17 milyard 145,5 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, bu, 2025-ci illə müqayisədə 1,3 % çoxdur.

    sosial xərclər Büdcə zərfi
    Азербайджан увеличит социальные бюджетные расходы до 17,1 млрд манатов в следующем году

