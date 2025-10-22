Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Азербайджан увеличил расходы на сельское хозяйство на 16,2%

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 16:36
    Азербайджан увеличил расходы на сельское хозяйство на 16,2%

    В январе-сентябре текущего года расходы госбюджета Азербайджана на сельское хозяйство составили 773,2 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина, это на 108 млн манатов (на 16,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За отчетный период уровень исполнения расходов на сельское хозяйство составил 85,6%.

    бюджет Минфин сельское хозяйство
    Azərbaycan kənd təsərrüfatı xərclərini 16 %-dən çox artırıb

    Последние новости

    17:17

    Международные путешественники посетили арт галерею в Лачыне

    Карабах
    17:17

    Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государства

    В регионе
    17:16
    Фото

    "Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году

    Kультурная политика
    17:09

    Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

    В регионе
    17:03

    Международные путешественники посетили Лачын

    Карабах
    17:00
    Фото

    Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

    Внутренняя политика
    16:51

    Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа

    Другие страны
    16:51

    В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

    Финансы
    16:49
    Фото

    В Ватикане представлен триптих "Небесные религии"

    Внешняя политика
    Лента новостей