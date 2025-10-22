Азербайджан увеличил расходы на сельское хозяйство на 16,2%

В январе-сентябре текущего года расходы госбюджета Азербайджана на сельское хозяйство составили 773,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина, это на 108 млн манатов (на 16,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период уровень исполнения расходов на сельское хозяйство составил 85,6%.