Азербайджан увеличил расходы на сельское хозяйство на 16,2%
Финансы
- 22 октября, 2025
- 16:36
В январе-сентябре текущего года расходы госбюджета Азербайджана на сельское хозяйство составили 773,2 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина, это на 108 млн манатов (на 16,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период уровень исполнения расходов на сельское хозяйство составил 85,6%.
