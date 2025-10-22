İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Azərbaycan kənd təsərrüfatı xərclərini 16 %-dən çox artırıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 16:14
    Azərbaycan kənd təsərrüfatı xərclərini 16 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına 773,2 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 108 milyon manat və yaxud 16,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə kənd təsərrüfatı xərclərinin 85,6 %-i icra edilib.

    Азербайджан увеличил расходы на сельское хозяйство на 16,2%

