Азербайджан увеличил расходы на оборону и нацбезопасность на 23% в 2025 году
Финансы
- 28 января, 2026
- 15:31
Расходы на оборону и национальную безопасность в государственном бюджете Азербайджана в 2025 году были исполнены на 96,1% и составили 8 млрд 68,2 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.
Согласно данным, это на 22,9% или 1,506 млрд манатов больше, чем в 2024 году.
В отчетном году удельный вес расходов на оборону и нацбезопасность составил 20,9% от фактических расходов госбюджета.
