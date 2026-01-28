Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан увеличил расходы на оборону и нацбезопасность на 23% в 2025 году

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 15:31
    Азербайджан увеличил расходы на оборону и нацбезопасность на 23% в 2025 году

    Расходы на оборону и национальную безопасность в государственном бюджете Азербайджана в 2025 году были исполнены на 96,1% и составили 8 млрд 68,2 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

    Согласно данным, это на 22,9% или 1,506 млрд манатов больше, чем в 2024 году.

    В отчетном году удельный вес расходов на оборону и нацбезопасность составил 20,9% от фактических расходов госбюджета.

