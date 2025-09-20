Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%
В первом полугодии этого года Азербайджан вложил $177,4 млн прямых инвестиций в экономику Турции, что на 63,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
За отчетный период доля Азербайджана в общем объеме иностранных инвестиций в экономику Турции выросла с 10,8% до 13,1%.
В свою очередь Турция за 6 месяцев вложила $628,7 млн прямых инвестиций в экономику Азербайджана, что на 1% больше, чем годом ранее. При этом доля Турции снизилась с 20,9% до 19,5%.
