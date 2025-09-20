Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 64 % artırıb
- 20 sentyabr, 2025
- 11:18
Bu ilin l yarısında Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına 177,4 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 63,9 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanın Türkiyə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 10,8 %-dən 13,1 %-ə çatıb.
6 ay ərzində Türkiyə isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 628,7 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 1 % çoxdur.
Hesabat dövründə Türkiyənin Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 20,9 %-dən 19,5 %-ə düşüb.
Xatırladaq ki, yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 1 milyard 349,8 milyon ABŞ dolları (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35,2 % çox), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 3 milyard 222,5 milyon ABŞ dolları (8,2 % çox) təşkil edib.