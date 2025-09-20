İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 64 % artırıb

    Maliyyə
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:18
    Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 64 % artırıb

    Bu ilin l yarısında Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına 177,4 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 63,9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın Türkiyə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 10,8 %-dən 13,1 %-ə çatıb.

    6 ay ərzində Türkiyə isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 628,7 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 1 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Türkiyənin Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 20,9 %-dən 19,5 %-ə düşüb.

    Xatırladaq ki, yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 1 milyard 349,8 milyon ABŞ dolları (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35,2 % çox), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 3 milyard 222,5 milyon ABŞ dolları (8,2 % çox) təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Türkiyə investisiya
    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb

    Biznes
    11:48

    Türkiyə MN Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:47

    ƏƏSMN Bakı, Abşeron və Samuxda 1 000-dən çox mənzili təkrar satışa çıxarıb

    İnfrastruktur
    11:46

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    11:39

    Ombudsman Aparatı Avropa Uşaq Ombudsmanları Şəbəkəsinin üzvü seçilib

    Xarici siyasət
    11:36

    Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:35

    Paşinyan: Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri transformasiya mərhələsindədir

    Region
    11:34

    Ruanda Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Digər
    11:33

    Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynada üç nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti