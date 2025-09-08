Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию на 1%

Инвестиции Азербайджана в Грузию в I-ом полугодии 2025 года составили $48,5 млн, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

Азербайджан инвестировал в Грузию $24,9 млн (+29,7% больше) в I квартале и $23,6 млн (-18,1%) во II квартале.

В отчетный период больше всего в Грузию инвестировали Великобритания ($188,8 млн, на 3,9% больше), Турция ($81,5 млн, на 3,2% больше) и Чехия ($81,3 млн, на 63,9% больше).