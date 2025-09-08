ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию на 1%

    Финансы
    08 сентября, 2025
    • 12:25
    Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию на 1%

    Инвестиции Азербайджана в Грузию в I-ом полугодии 2025 года составили $48,5 млн, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

    Азербайджан инвестировал в Грузию $24,9 млн (+29,7% больше) в I квартале и $23,6 млн (-18,1%) во II квартале.

    В отчетный период больше всего в Грузию инвестировали Великобритания ($188,8 млн, на 3,9% больше), Турция ($81,5 млн, на 3,2% больше) и Чехия ($81,3 млн, на 63,9% больше).

    Azərbaycan Gürcüstana investisiya qoyuluşunu 1 % artırıb

