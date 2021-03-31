Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на 1 млрд долларов

В 2019 году чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 1 251,1 млн долларов

В 2020 году чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 1 232,5 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, рост был обеспечен за счет увеличения прямых иностранных инвестиций на 825,3 млн долларов, портфельных инвестиций на 22,7 млн долларов и других инвестиций на 384,5 млн долларов.

В 2019 году чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 1 251,1 млн долларов. Рост обеспечен за счет увеличения прямых иностранных инвестиций на 2 431,7 млн долларов, портфельных - на 208,7 млн долларов, сокращения прочих инвестиций на 1 389,1 млн долларов.