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Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на 1 млрд долларов

Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на 1 млрд долларов В 2019 году чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 1 251,1 млн долларов
Финансы
31 марта 2021 г. 12:25
Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на 1 млрд долларов

В 2020 году чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 1 232,5 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, рост был обеспечен за счет увеличения прямых иностранных инвестиций на 825,3 млн долларов, портфельных инвестиций на 22,7 млн долларов и других инвестиций на 384,5 млн долларов.

В 2019 году чистые финансовые активы Азербайджана выросли на 1 251,1 млн долларов. Рост обеспечен за счет увеличения прямых иностранных инвестиций на 2 431,7 млн долларов, портфельных - на 208,7 млн долларов, сокращения прочих инвестиций на 1 389,1 млн долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's net financial assets up more than $1B
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il xalis maliyyə aktivlərini 1 milyard dollardan çox artırıb

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