​Азербайджан усиливает социальную защиту налоговых работников

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан вдвое увеличит объем средств, направленных на создание внебюджетного фонда налоговых органов. Об этом сообщает Report, ссылаясь на законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс.

Согласно предложенной поправке, внебюджетный фонд налоговых органов будет сформирован за счет 50% от финансовых санкций, передаваемых в госбюджет. Целью фонда является усиление социальной защиты сотрудников налоговых органов, укрепление материально-технической базы, увеличение научно-технического потенциала в налоговой сфере. Формирование внебюджетного фонда и порядок использования средств будет определяться соответствующими органами исполнительной власти.

Отметим, что в настоящее время внебюджетный фонд налоговых органов формируется за счет 25% от финансовых санкций, поступающих в госбюджет от налоговых органов.