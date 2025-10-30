Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан участвует в ежегодном собрании Международного форума суверенных фондов

    Финансы
    • 30 октября, 2025
    • 15:29
    Делегация во главе с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафилом Мамедовым принимает участие в ежегодном собрании Международного форума суверенных фондов в Абу-Даби.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, данный форум, посвященный теме "Формирование устойчивости в эпоху трансформации", является единственной международной площадкой, объединяющей ведущие мировые суверенные фонды благосостояния с общим объемом активов под управлением более $10 трлн

    На форуме глава ГНФАР поделился мнением о роли суверенных фондов благосостояния в формировании долгосрочной устойчивости и возможностей развития, их влиянии на мировую экономическую систему, а также о перспективах применения цифровизации в управлении инвестициями суверенных фондов.

    Участие ГНФАР в данной встрече укрепляет позиции Азербайджана как надежного и ответственного институционального инвестора в международном финансовом сообществе.

    Отметим, что 14-е ежегодное заседание Форума в 2022 году состоялось в Баку при участии ГНФАР, а в 2024 году на ежегодном заседании в Маскате (Оман) И. Мамедов был избран заместителем председателя правления данного форума.

