    Азербайджан сократил расходы на импорт мебели из Турции на 8%

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 16:16
    В январе-сентябре этого года Азербайджан импортировал из Турции мебель, бумагу и лесоматериалы на $104,259 млн, что на 7,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Союз экспортеров Турции.

    В сентябре Турция экспортировала в Азербайджан мебель, бумагу и лесоматералы на $13,527 млн, что на 9,9% меньше по сравнению с годом ранее.

    За 9 месяцев общая стоимость экспорта мебели, бумаги и лесоматериалов Турцией выросла на 0,4% в годовом сравнении, достигнув $5,85 млрд, а в сентябре выросла на 4,1%, до $687 млн.

    Наибольший объем импорта из Турции осуществили Ирак на $845,887 млн (на 3,8% больше по сравнению с годом ранее), Великобритания - $334,793 млн (на 2,6% больше) и США - $300,401 млн (на 5,6% больше по сравнению с годом ранее).

    Лента новостей