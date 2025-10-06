Азербайджан сократил расходы на импорт мебели из Турции на 8%
- 06 октября, 2025
- 16:16
В январе-сентябре этого года Азербайджан импортировал из Турции мебель, бумагу и лесоматериалы на $104,259 млн, что на 7,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Союз экспортеров Турции.
В сентябре Турция экспортировала в Азербайджан мебель, бумагу и лесоматералы на $13,527 млн, что на 9,9% меньше по сравнению с годом ранее.
За 9 месяцев общая стоимость экспорта мебели, бумаги и лесоматериалов Турцией выросла на 0,4% в годовом сравнении, достигнув $5,85 млрд, а в сентябре выросла на 4,1%, до $687 млн.
Наибольший объем импорта из Турции осуществили Ирак на $845,887 млн (на 3,8% больше по сравнению с годом ранее), Великобритания - $334,793 млн (на 2,6% больше) и США - $300,401 млн (на 5,6% больше по сравнению с годом ранее).