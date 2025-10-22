Азербайджан сократил расходы на экономическую деятельность на 24%
Финансы
- 22 октября, 2025
- 16:44
Бюджетные расходы на экономическую деятельность в январе-сентябре этого года составили 4 млрд 245,5 млн манатов, что на 1 346,8 млн манатов или на 24,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.
В отчетном периоде уровень исполнения этих расходов составил 67,6% от выделенных средств.
Последние новости
17:17
Международные путешественники посетили арт галерею в ЛачынеКарабах
17:17
Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государстваВ регионе
17:16
Фото
"Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем годуKультурная политика
17:09
Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактниковВ регионе
17:03
Международные путешественники посетили ЛачынКарабах
17:00
Фото
Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГВнутренняя политика
16:51
Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора ГазаДругие страны
16:51
В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налогаФинансы
16:49
Фото