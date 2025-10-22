Азербайджан сократил расходы на экономическую деятельность на 24%

Бюджетные расходы на экономическую деятельность в январе-сентябре этого года составили 4 млрд 245,5 млн манатов, что на 1 346,8 млн манатов или на 24,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.

В отчетном периоде уровень исполнения этих расходов составил 67,6% от выделенных средств.