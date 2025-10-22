İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycan iqtisadi fəaliyyət xərclərini 24 % azaldıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 16:18
    Azərbaycan iqtisadi fəaliyyət xərclərini 24 % azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən iqtisadi fəaliyyətə 4 milyard 245,5 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 346,8 milyon manat və yaxud 24,1 % azdır.

    Hesabat dövründə iqtisadi fəaliyyət xərclərinin 67,6 %-i icra edilib.

    iqtisadi fəaliyyət dövlət büdcəsi Maliyyə Nazirliyi
    Азербайджан сократил расходы на экономическую деятельность на 24%

    Son xəbərlər

    17:18

    Kobaxidze: Orta Dəhliz Şərqlə Qərbi birləşdirən etibarlı və strateji marşrutdur

    Region
    17:17

    "QHT işi" üzrə təqsirləndirilən Hafiz Həsənovun məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    17:14

    Gələn həftə Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:12

    Yalçın Rəfiyev UNESCO-nun iqlim konfransında iştirak edib - YENİLƏNİB

    COP29
    17:09

    "Liverpul" qanalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:08

    Avropa Parlamenti: Rusiyaya qarşı sanksiyalar Serbiyanın Aİ-yə üzvlüyü üçün şərtdir

    Digər ölkələr
    17:05

    Beynəlxalq səyyahlar Laçını ziyarət ediblər

    Qarabağ
    17:03

    Yusif Cabbarov: Kardesa layihəsi regionda innovativ və iqtisadi inkişafa töhfə verəcək

    İKT
    17:00

    Azərbaycanlı mütəxəssis Çempionlar Liqasının oyununa təyinat alıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti