Azərbaycan iqtisadi fəaliyyət xərclərini 24 % azaldıb
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 16:18
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən iqtisadi fəaliyyətə 4 milyard 245,5 milyon manat xərclənib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 346,8 milyon manat və yaxud 24,1 % azdır.
Hesabat dövründə iqtisadi fəaliyyət xərclərinin 67,6 %-i icra edilib.
