Азербайджан сократил инвестиции в Россию на 18%

За январь-сентябрь этого года Россия вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере 97,9 млн долларов США, что в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-сентябрь этого года Россия вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере 97,9 млн долларов США, что в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана, за отчетный период доля инвестиций северного соседа в экономику страны составила 2,2% от их общего объема.

За 9 месяцев Азербайджан инвестировал в российскую экономику 27,4 млн долларов США, что на 18% меньше по сравнению с годом ранее. Доля инвестиций Азербайджана в экономику России в общем объеме вложений составила 2%.