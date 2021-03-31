Азербайджан сократил финансовые обязательства более чем на млрд долларов

В 2019 году чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли на 1 385,9 млн долларов США

В 2020 году Азербайджан сократил свои чистые финансовые обязательства на 1 168,3 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно отчету, снижение обеспечено за счет увеличения чистых прямых инвестиций, привлеченных из-за рубежа, на 4 527,7 млн долларов, сокращения репатриации привлеченных инвестиций на 4 472,2 млн долларов, увеличения нефтяного бонуса на 451,6 млн долларов, сокращения портфельных инвестиций на 259,1 млн долларов, прочих инвестиций на 1 416,3 млн долларов.

Напомним, что в 2019 году чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли на 1 385,9 млн долларов США.