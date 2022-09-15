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Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства почти на 2 млрд долларов

Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства почти на 2 млрд долларов В первом полугодии текущего года Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства на 1 921,8 млн долларов США.
Финансы
15 сентября 2022 г. 16:03
Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства почти на 2 млрд долларов

В первом полугодии текущего года Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства на 1 921,8 млн долларов США.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сокращение произошло за счет увеличения привлеченных прямых инвестиций на 3 220,6 млн долларов США (на 22,2% больше в годовом сравнении), репатриации привлеченных инвестиций на 5 256,3 млн долларов (+ 2,1 раза), увеличения нефтяного бонуса на 452,2 млн долларов, снижения портфельных инвестиций на 153,4 млн долларов (+255,7 раза) и прочих инвестиций - на 184,9 млн долларов (-2,2 раза).

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Версия на английском языке Azerbaijan reduces net financial liabilities by nearly $2B
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xalis maliyyə öhdəliklərini 2 milyard dollara yaxın azaldıb

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