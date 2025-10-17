Азербайджан сокращает расходы на выборы и статистические мероприятия более чем на 6%

В 2026 году в Азербайджане 32,5 млн манатов или 0,1% расходов государственного бюджета придется на долю затрат на выборы и статистические мероприятия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2026 год".

Это на 6,2% меньше утвержденного прогноза на 2024 год.

Отметим, что в следующем году доходы бюджета ожидаются в размере 38 млрд 609 млн манатов, а расходы бюджета - 41 млрд 703,6 млн манатов.