İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 6 %-dən çox azaldır

    Maliyyə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 19:29
    Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 6 %-dən çox azaldır

    2026-cı ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 32,5 milyon manatı və yaxud 0,1 %-i seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələrin payına düşəcək.

    "Report" bu barədə "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2024-cü ilin təsdiq olunmuş proqnozuna nisbətən 6,2 % azdır.

    Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 38 milyard 609 milyon manat, büdcə xərclərinin isə 41 milyard 703,6 milyon manat olacağı gözlənilir.

    seçki və statistika xərcləri dövlət büdcəsi

    Son xəbərlər

    19:37

    Bakıda Malayziya Qastronomiya Həftəsinin açılışı olub

    Xarici siyasət
    19:34

    Azərbaycan xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddini 70 %-dən çox artırır

    Maliyyə
    19:31
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:29

    Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 6 %-dən çox azaldır

    Maliyyə
    19:23

    Beyləqandakı qəzada xəsarət alan ANAMA-nın digər əməkdaşı da xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    19:22

    İcbari Tibbi Sığorta Fonduna büdcədən ayırmalar 37 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    19:19
    Foto

    Xınalıq Ümumdünya Turizm Təşkilatının "Ən yaxşı turizm kənd"i elan edilib

    Turizm
    19:18

    Azərbaycanda ehtiyat fondlarına ayırmalar 9 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    19:15

    Azərbaycanda gələn il 66 şəhər və rayon dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti