    Азербайджан разработал методологию и метаданные по 5 Целям устойчивого развития

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 11:56
    Азербайджан уже разработал методологию и метаданные для 15 показателей по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР).

    Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по статистике Рауф Салимов в третий день III Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" в Баку.

    "Эти показатели охватывают здоровье лиц, подвергшихся минной опасности, социальную помощь и сферы занятости", - отметил Р. Салимов.

    По его словам, соответствующие государственные органы обеспечивают сбор данных, и уже начался процесс их распространения: "Цель заключается в развитии этого опыта и его обмене с другими странами".

    Салимов подчеркнул, что эта инициатива важна с точки зрения укрепления международного сотрудничества по социальным показателям и обеспечения эффективного использования данных.

    Azərbaycan 5 DİM üzrə metodologiya və metadatalar hazırlayıb
    Azerbaijan developed methodology and metadata for 5 Sustainable Development Goals

