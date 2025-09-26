Азербайджан разработал методологию и метаданные по 5 Целям устойчивого развития

Азербайджан уже разработал методологию и метаданные для 15 показателей по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по статистике Рауф Салимов в третий день III Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" в Баку.

"Эти показатели охватывают здоровье лиц, подвергшихся минной опасности, социальную помощь и сферы занятости", - отметил Р. Салимов.

По его словам, соответствующие государственные органы обеспечивают сбор данных, и уже начался процесс их распространения: "Цель заключается в развитии этого опыта и его обмене с другими странами".

Салимов подчеркнул, что эта инициатива важна с точки зрения укрепления международного сотрудничества по социальным показателям и обеспечения эффективного использования данных.