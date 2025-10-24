Азербайджан принял участие в Тбилисском финансовом саммите
Финансы
- 24 октября, 2025
- 11:03
Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов принял участие в Тбилисском финансовом саммите по приглашению Национального банка Грузии, а также Глобальной сети финансов и технологий (GFTN).
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе выступления на панельной дискуссии, посвященной инновациям в финансовых услугах и платежах, председатель рассказал о глобальных вызовах и возможностях, а также о развитии платежных систем в Азербайджане, внедрении инновационных финансовых решений и будущих перспективах.
"Подобные международные платформы имеют важное значение с точки зрения обсуждения будущих направлений развития финансовых технологий и укрепления глобального сотрудничества", - сказал он.
Последние новости
12:07
Фото
18 семей возвращаются в село Сейидбейли Ходжалинского районаКарабах
12:05
ММ одобрил назначение судей в Апелляционные суды Баку, Сумгайыта и ГянджиМилли Меджлис
12:02
Германия направит на восстановление Украины €30 млн - ОБНОВЛЕНОВ регионе
12:01
Анар Алиев: Азербайджан смог обеспечить электронный переход в социальной сфереСоциальная защита
11:58
ММ одобрил освобождение от должности судьи Верховного суда НахчыванаМилли Меджлис
11:55
Парламент одобрил назначение судей Верховного судаМилли Меджлис
11:53
Ульви Мехдиев: Искусственный интеллект и "зеленый переход" меняют рынок трудаИКТ
11:53
Синиша Мали: Необходим более активный план для расширения сотрудничества с АзербайджаномФинансы
11:32