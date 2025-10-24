Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Азербайджан принял участие в Тбилисском финансовом саммите

    24 октября, 2025
    • 11:03
    Азербайджан принял участие в Тбилисском финансовом саммите

    Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов принял участие в Тбилисском финансовом саммите по приглашению Национального банка Грузии, а также Глобальной сети финансов и технологий (GFTN).

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе выступления на панельной дискуссии, посвященной инновациям в финансовых услугах и платежах, председатель рассказал о глобальных вызовах и возможностях, а также о развитии платежных систем в Азербайджане, внедрении инновационных финансовых решений и будущих перспективах.

    "Подобные международные платформы имеют важное значение с точки зрения обсуждения будущих направлений развития финансовых технологий и укрепления глобального сотрудничества", - сказал он.

    Azərbaycan GFTN-Tbilisi Maliyyə Sammitində iştirak edib
    Фото
    Azerbaijan participates in GFTN Tbilisi Finance Summit

