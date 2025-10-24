Азербайджан принял участие в Тбилисском финансовом саммите

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов принял участие в Тбилисском финансовом саммите по приглашению Национального банка Грузии, а также Глобальной сети финансов и технологий (GFTN).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе выступления на панельной дискуссии, посвященной инновациям в финансовых услугах и платежах, председатель рассказал о глобальных вызовах и возможностях, а также о развитии платежных систем в Азербайджане, внедрении инновационных финансовых решений и будущих перспективах.

"Подобные международные платформы имеют важное значение с точки зрения обсуждения будущих направлений развития финансовых технологий и укрепления глобального сотрудничества", - сказал он.