Азербайджан принял участие в Международном страховом форуме в Казахстане

Делегация, состоящая из руководства Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА), приняла участие в "Международном страховом форуме - 2026" в Алматы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АСА.

Согласно информации, на форум были приглашены около 200 участников из почти 30 стран – представители страховых надзорных органов, страховых ассоциаций и профессиональных страховых рынков, и азербайджанская делегация также выступила в панельных дискуссиях.

В рамках соответствующих панелей особое внимание было также уделено важной роли Страхового союза тюркского мира в развитии страховых рынков тюркских государств. Была подчеркнута значимость возможностей, создаваемых Союзом с точки зрения укрепления взаимного сотрудничества и интеграции между страховыми рынками стран-членов, расширения обмена опытом, а также реализации совместных инициатив.