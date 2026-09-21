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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан принял участие в Международном страховом форуме в Казахстане

    Финансы
    • 21 сентября, 2026
    • 15:46
    Азербайджан принял участие в Международном страховом форуме в Казахстане

    Делегация, состоящая из руководства Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА), приняла участие в "Международном страховом форуме - 2026" в Алматы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АСА.

    Согласно информации, на форум были приглашены около 200 участников из почти 30 стран – представители страховых надзорных органов, страховых ассоциаций и профессиональных страховых рынков, и азербайджанская делегация также выступила в панельных дискуссиях.

    В рамках соответствующих панелей особое внимание было также уделено важной роли Страхового союза тюркского мира в развитии страховых рынков тюркских государств. Была подчеркнута значимость возможностей, создаваемых Союзом с точки зрения укрепления взаимного сотрудничества и интеграции между страховыми рынками стран-членов, расширения обмена опытом, а также реализации совместных инициатив.

    Азербайджан принял участие в Международном страховом форуме в Казахстане
    Азербайджан принял участие в Международном страховом форуме в Казахстане
    Азербайджан принял участие в Международном страховом форуме в Казахстане
    Азербайджан принял участие в Международном страховом форуме в Казахстане
    Азербайджан принял участие в Международном страховом форуме в Казахстане

    Международный страховой форум Ассоциация страховщиков Азербайджана Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Фото
    Azərbaycan Qazaxıstanda keçirilən Beynəlxalq Sığorta Forumunda iştirak edib
    Фото
    Azerbaijan participates in international insurance forum in Kazakhstan

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