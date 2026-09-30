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    Азербайджан принял участие в 27-м заседании Рабочей группы по торговле ОИС

    Финансы
    • 30 сентября, 2026
    • 17:39
    Азербайджан принял участие в 27-м заседании Рабочей группы по торговле ОИС

    Сотрудник отдела развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Азер Гарашов принял участие в 27-м заседании Рабочей группы по торговле Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Анкаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, он выступил с презентацией на тему "Роль финансовых инструментов в увеличении экспорта в Азербайджане".

    В ходе презентации были представлены меры в сфере факторинга и исламского банкинга, а также возможности финансовых инструментов в увеличении экспортного потенциала. Представители стран-участниц поделились опытом использования финансовых инструментов для развития экспорта и обсудили механизмы их применения, усиление финансовой поддержки экспортеров, а также основные проблемы и пути их решения.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Организация исламского сотрудничества (ОИС) Анкара (Турция)
    Azərbaycan İƏT-in Ticarət üzrə İşçi Qrupunun 27-ci iclasında iştirak edib
    CBA presents export financing measures at COMCEC meeting in Ankara
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