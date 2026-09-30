Азербайджан принял участие в 27-м заседании Рабочей группы по торговле ОИС

Сотрудник отдела развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Азер Гарашов принял участие в 27-м заседании Рабочей группы по торговле Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, он выступил с презентацией на тему "Роль финансовых инструментов в увеличении экспорта в Азербайджане".

В ходе презентации были представлены меры в сфере факторинга и исламского банкинга, а также возможности финансовых инструментов в увеличении экспортного потенциала. Представители стран-участниц поделились опытом использования финансовых инструментов для развития экспорта и обсудили механизмы их применения, усиление финансовой поддержки экспортеров, а также основные проблемы и пути их решения.