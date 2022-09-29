Азербайджан участвует во II части 55-го ежегодного собрания АБР

Азербайджан представлен во II части 55-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР), которое начало работу вчера в столице Филиппин Маниле.

Азербайджан представлен во II части 55-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР), которое начало работу вчера в столице Филиппин Маниле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

Первая часть собрания прошла в мае этого года. В повестку ежегодного заседания, которое проводится в гибридном (очно и онлайн) формате с участием министров, высокопоставленных государственных и правительственных чиновников стран-членов, включены финансовый отчет Банка за 2021 год по климату, цели устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, новые вызовы после пандемии COVID-19, диверсификация экономик стран и другие вопросы.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов присоединился к сегодняшнему заседанию Совета директоров банка в видеоформате. Члены Совета директоров обсудили деятельность и финансовые результаты учреждения за прошлый год, направления деятельности банка на ближайшие годы.