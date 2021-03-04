Азербайджан предложил всем странам применять зеркальную статистику

Государственный таможенный комитет Азербайджана предложил всем странам применять зеркальную таможенную статистику.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Сафар Мехдиев на мероприятии, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.
По его словам, сейчас ведутся переговоры с Грузией и Казахстаном: “В настоящее время Узбекистан заинтересован в применении зеркальной статистики с Азербайджаном. Мы также знаем причины, по которым многие страны не идут на внедрение зеркальной статистики”.
С.Мехдиев отметил, что для проведения зеркальной статистики требуется политическая воля: “Хотелось бы сопоставлять нашу зеркальную статистику с Китаем, ОАЭ. В отличие от других, мы готовы применять ее со всеми странами”.