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Азербайджан предложил всем странам применять зеркальную статистику

Азербайджан предложил всем странам применять зеркальную статистику Государственный таможенный комитет Азербайджана предложил всем странам применять зеркальную таможенную статистику.
Финансы
4 марта 2021 г. 15:20
Азербайджан предложил всем странам применять зеркальную статистику
Сафар Мехтиев
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Государственный таможенный комитет Азербайджана предложил всем странам применять зеркальную таможенную статистику.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Сафар Мехдиев на мероприятии, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с Грузией и Казахстаном: “В настоящее время Узбекистан заинтересован в применении зеркальной статистики с Азербайджаном. Мы также знаем причины, по которым многие страны не идут на внедрение зеркальной статистики”.

С.Мехдиев отметил, что для проведения зеркальной статистики требуется политическая воля: “Хотелось бы сопоставлять нашу зеркальную статистику с Китаем, ОАЭ. В отличие от других, мы готовы применять ее со всеми странами”.

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Версия на английском языке Azerbaijan invites all countries to use mirror statistics
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bütün ölkələrə güzgülü gömrük statistikasının tətbiqini təklif edib

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