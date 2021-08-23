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Азербайджан получит от МВФ около 530 млн долларов

Азербайджан получит от МВФ около 530 млн долларов Азербайджан получит от Международного валютного фонда (МВФ) около 530 млн долларов США в виде специальных прав заимствования
Финансы
23 августа 2021 г. 20:35
Азербайджан получит от МВФ около 530 млн долларов

Азербайджан получит от Международного валютного фонда (МВФ) около 530 млн долларов США в виде специальных прав заимствования (SDR).

Как передает Report со ссылкой на фонд, средства выделяются в рамках антикризисного распределения средств МВФ.

Отмечается, что данное решение принесет пользу всем странам-членам, поможет удовлетворить долгосрочную потребность в резервах, способствует устойчивости и стабильности мировой экономики.

Общая сумма средств, которые получат страны-члены фонда (190 стран) составляет 650 млрд долларов США (456 млрд SDR), в том числе 275 млрд долларов США для развивающихся стран. Это самое крупное за всю историю МВФ распределение средств.

Соответствующее решение было одобрено Советом управляющих МВФ в начале августа.

Отметим, что квота Азербайджана в МВФ составляет 391,7 млн SDR (около 555 млн долларов США), удельный вес - 0,08% от всех средств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BVF-dən təxminən 530 milyon dollar alacaq

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