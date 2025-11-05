Азербайджан подписал ряд документов с Фондом развития Абу-Даби и Арабской координационной группой

Министерство экономики Азербайджана подписало Декларацию о намерениях с Арабской координационной группой и Меморандум о взаимопонимании с Фондом развития Абу-Даби.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках Круглого стола высокого уровня Арабской координационной группы мы подписали "Декларацию о намерениях между Министерством экономики Азербайджанской Республики и членами Арабской координационной группы" и "Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом развития Абу-Даби".

Эти документы выводят наше партнерство с Арабской координационной группой на новый уровень, обеспечивая повышение эффективности совместной деятельности, а также создание новых механизмов для продвижения деловых платформ и инвестиций", - говорится в сообщении.