Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Азербайджан подписал ряд документов с Фондом развития Абу-Даби и Арабской координационной группой

    Финансы
    • 05 ноября, 2025
    • 18:39
    Азербайджан подписал ряд документов с Фондом развития Абу-Даби и Арабской координационной группой

    Министерство экономики Азербайджана подписало Декларацию о намерениях с Арабской координационной группой и Меморандум о взаимопонимании с Фондом развития Абу-Даби.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

    "В рамках Круглого стола высокого уровня Арабской координационной группы мы подписали "Декларацию о намерениях между Министерством экономики Азербайджанской Республики и членами Арабской координационной группы" и "Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом развития Абу-Даби".

    Эти документы выводят наше партнерство с Арабской координационной группой на новый уровень, обеспечивая повышение эффективности совместной деятельности, а также создание новых механизмов для продвижения деловых платформ и инвестиций", - говорится в сообщении.

    Микаил Джаббаров Арабская координационная группа меморандум декларация о намерениях Фонд развития Абу-Даби
    Фото
    Azərbaycan Əbu-Dabi İnkişaf Fondu və Ərəb Koordinasiya Qrupu ilə sənədlər imzalayıb
    Фото
    Azerbaijan inks documents with Abu Dhabi Fund for Development, Arab Coordination Group

    Последние новости

    19:08

    Штальмайстер: В Азербайджане гендерный разрыв в использовании интернета достигает 7%

    ИКТ
    19:04

    Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области морского образования

    Внешняя политика
    18:57

    В Азербайджане оборот с использованием ККА нового поколения вырос на 13%

    Финансы
    18:50
    Фото

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции

    Внутренняя политика
    18:47

    Хакан Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуре

    В регионе
    18:41

    Федерация тяжелой атлетики обратилась в международную организацию в связи с провокацией армянского спортсмена

    Индивидуальные
    18:39
    Фото

    Азербайджан подписал ряд документов с Фондом развития Абу-Даби и Арабской координационной группой

    Финансы
    18:36

    4SİM: Для МСБ очень важно адаптироваться к технологическим изменениям

    ИКТ
    18:33
    Фото

    Байрамов обсудил с Гроно нормализацию азербайджано-армянских отношений

    Внутренняя политика
    Лента новостей