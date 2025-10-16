Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию 10 СЭС и ВЭС в ближайшие два года

В Азербайджане в течение ближайших двух лет планируется ввести в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных электростанций.

Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 года, опубликованных Минфином.

Согласно документу, проекты общей стоимостью $2,7 млрд, реализуемые при участии международных финансовых организаций, позволят увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии до 33,7% к 2027 году и 38% к 2030 году.

Также планируется, что к 2035 году доля возобновляемой энергетики в установленной мощности Азербайджана достигнет 42,5%.

В последние годы наибольшая доля в производстве возобновляемой энергии в стране стабильно приходится на гидроэлектростанции.

Кроме того, при поддержке Программы ООН по окружающей среде (UNEP) в 2024–2025 годах Министерство экологии и природных ресурсов приступило к внедрению систем мониторинга, отчетности и проверки (MRV) в области климата. Эти системы позволят отслеживать климатическую деятельность Азербайджана в соответствии с международными стандартами.

В результате реализуемые меры по борьбе с изменением климата будут способствовать укреплению национальной энергетической безопасности, выполнению международных климатических обязательств и ускорению устойчивого экономического развития страны в рамках модели "зеленого роста".