    Азербайджан обсудит с Китаем развитие финансовых технологий

    Финансы
    • 26 ноября, 2025
    • 17:40
    Азербайджан обсудит с Китаем развитие финансовых технологий

    Азербайджан и Китай обсудят развитие финансовых технологий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоятся в ходе начавшегося рабочего визита азербайджанской делегации во главе с председателем ЦБА Талехом Кязымовым в Китай.

    В рамках визита ожидается ряд двусторонних встреч с представителями надзорных органов финансового сектора Китая.

    На встречах планируется обсудить также вопросы обеспечения макроэкономической стабильности и новые направления сотрудничества в сфере регулирования.

    ЦБА Китай финтех
    Azərbaycan Çinlə maliyyə texnologiyalarının inkişafını müzakirə edəcək
    Azerbaijan Central Bank delegation embarks official visit to China

    Лента новостей