Азербайджан обсудит с Китаем развитие финансовых технологий

Азербайджан и Китай обсудят развитие финансовых технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоятся в ходе начавшегося рабочего визита азербайджанской делегации во главе с председателем ЦБА Талехом Кязымовым в Китай.

В рамках визита ожидается ряд двусторонних встреч с представителями надзорных органов финансового сектора Китая.

На встречах планируется обсудить также вопросы обеспечения макроэкономической стабильности и новые направления сотрудничества в сфере регулирования.