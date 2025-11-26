Азербайджан обсудит с Китаем развитие финансовых технологий
Финансы
26 ноября, 2025
17:40
Азербайджан и Китай обсудят развитие финансовых технологий.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоятся в ходе начавшегося рабочего визита азербайджанской делегации во главе с председателем ЦБА Талехом Кязымовым в Китай.
В рамках визита ожидается ряд двусторонних встреч с представителями надзорных органов финансового сектора Китая.
На встречах планируется обсудить также вопросы обеспечения макроэкономической стабильности и новые направления сотрудничества в сфере регулирования.
