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Азербайджан обсудил с МВФ новые направления сотрудничества в налоговой сфере

Азербайджан обсудил с МВФ новые направления сотрудничества в налоговой сфере Азербайджан обсудил с МВФ новые направления сотрудничества в налоговой сфере
Финансы
21 июня 2025 г. 19:58
Азербайджан обсудил с МВФ новые направления сотрудничества в налоговой сфере

Государственная налоговая служба (ГНС) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили новые направления двустороннего сотрудничества и проекты, направленных на использование опыта Фонда в области налогового администрирования.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках 29-й Генеральной ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) в Баку.

Начальник ГНС Орхан Назарл встретился с руководителем 1-го отдела по управлению доходами Департамента фискальных вопросов МВФ Деброй Адамс.

Адамс была проинформирована о целях, предусмотренных в Стратегии ГНС на 2025-2028 годы, о работе, проделанной в области совершенствования налогового администрирования в Азербайджане, мерах по стимулированию добровольного соблюдения, а также о налоговой политике, применяемой в направлении борьбы с "теневой экономикой".

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses new areas of tax cooperation with IMF
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan IMF ilə vergi sahəsində əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini müzakirə edib

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