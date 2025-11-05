Азербайджан обсудил с Группой IsDB инклюзивность в финансовой системе

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азербайджан и Группа Исламского банка развития (IsDB) обсудили инклюзивные подходы в глобальной финансовой системе.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети X.

    "Было приятно встретиться с председателем Группы IsDB Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером в рамках Круглого стола высокого уровня Арабской координационной группы. Мы обсудили приоритетные направления сотрудничества, инклюзивные подходы в глобальной финансовой системе и вопросы повестки, связанные с проведением ежегодных собраний Группы IsDB в Баку в 2026 году", - говорится в сообщении.

