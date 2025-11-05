İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan IsDB Qrupu ilə qlobal maliyyə sistemində inklüziv yanaşmaları müzakirə edib

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2025
    • 19:16
    Azərbaycan IsDB Qrupu ilə qlobal maliyyə sistemində inklüziv yanaşmaları müzakirə edib

    Azərbaycan və İslam İnkişaf Bankı Qrupu (IsDB) qlobal maliyyə sistemində inklüziv yanaşmaları müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat verib.

    "Ərəb Koordinasiya Qrupunun Yüksək Səviyyəli Dəyirmi Masası çərçivəsində IsDB Qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casir ilə görüşmək xoş oldu. Ölkəmizlə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri, qlobal maliyyə sistemində inklüziv yanaşmalar və IsDB Qrupunun illik toplantılarının 2026-cı ildə Bakıda keçirilməsi ilə bağlı gündəlikdə olan məsələlər barədə müzakirələr apardıq", - nazir qeyd edib.

    İslam İnkişaf Bankı Qrupu maliyyə sistemi Mikayıl Cabbarov IsDB Qrupu

    Son xəbərlər

    19:21

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Komanda
    19:16
    Foto

    Azərbaycan IsDB Qrupu ilə qlobal maliyyə sistemində inklüziv yanaşmaları müzakirə edib

    Maliyyə
    19:15
    Foto

    Rusiya taxılı ilə yüklənmiş qatar Azərbaycandan Ermənistana yola düşüb

    Xarici siyasət
    19:15
    Foto

    ADA Universitetində "Baku Archifest 2025" memarlıq və şəhərsalma festivalı keçirilib

    İnfrastruktur
    19:04

    "Sabah" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    18:56

    Ravin Alməmmədov: "Ermənistan təmsilçiləri ilə eyni çəkidə yer almağım əlavə təzyiq yaratmadı"

    Fərdi
    18:54

    Putin: Rusiya CTBT iştirakçılarının nüvə sınaqlarını cavabsız qoymayacaq

    Region
    18:48

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında dənizçilik təhsili sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:41

    BMT nümayəndəsi: Azərbaycan gələn il Dünya Şəhərsalma Forumu ilə qlobal məsələnin mərkəzi olacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti