Азербайджан обсудил с АБР партнерство в сфере развития бизнеса и "зеленого" роста

Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития (АБР) вопросы экономической диверсификации, развития частного сектора и "зеленого" роста.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, переговоры состоялись в рамках встречи заместителя министра экономики Самеда Баширли и исполнительного директора АБР Рэйчел Томпсон, находящейся с визитом в Азербайджане.

"Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с международными финансовыми институтами, в том числе с АБР. Реализуемые с банком проекты играют важную роль в экономическом развитии страны. На фоне происходящих в мире процессов была предоставлена информация об экономических реформах и достигнутых результатах в Азербайджане, благоприятной бизнес-среде, созданных для инвесторов возможностях, реализуемых проектах", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили возможности сотрудничества в различных направлениях.