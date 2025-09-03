İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Azərbaycan ADB ilə "yaşıl" artım üzrə tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 18:24
    Azərbaycan ADB ilə yaşıl artım üzrə tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankı (ADB) ilə iqtisadi şaxələndirmə, özəl sektorun inkişafı, "yaşıl" artım məsələlərə dair tərəfdaşlığı müzakirə edib. 

    Bu barədə "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Müzakirələr nazir müavini Səməd Bəşirlinin Azərbaycanda səfərdə olan ADB-nin icraçı direktoru Reyçel Tompson ilə keçirilən görüşdə baş tutub.  

    Görüşdə Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə institutları, o cümlədən ADB ilə əlaqələrə önəm verdiyi vurğulanıb. Bankla tərəfdaşlıq çərçivəsində icra olunan layihələrin ölkənin iqtisadi inkişafına töhfə verdiyi qeyd olunub.

    Dünyada baş verən proseslər fonunda Azərbaycanda iqtisadi islahatlar və əldə edilən nəticələr, əlverişli işgüzar mühit, investorlar üçün yaradılan imkanlar, reallaşdırılan layihələr barədə məlumat verilib, Bankla işbirliyi imkanları diqqətə çatdırılıb.

    ADB İqtisadiyyat Nazirliyi Səməd Bəşirli Reyçel Tompson
    Rus Versiası Rus Versiası
    Азербайджан обсудил с АБР партнерство в сфере развития бизнеса и "зеленого" роста
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan, ADB discuss cooperation on green growth, private sector

    Son xəbərlər

    19:19

    Braziliyada keçiriləcək COP30 logistika böhranı ilə üz-üzədir

    Ekologiya
    19:08

    Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək

    Qarabağ
    19:02
    Video

    "Özbəkistan 24" kanalı "Baku TV" haqqında xüsusi süjet hazırlayıb

    Media
    18:52

    Misir Prezidenti azərbaycanlı alimi birinci dərəcəli ordenlə təltif edib

    Diaspor
    18:51

    Azərbaycanlı akademik BMT-nin Cenevrə sammitində Qərbi azərbaycanlıların hüquqları barədə çıxış edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Putin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində problemlərin olduğunu etiraf edib

    Digər
    18:36

    ABŞ-Gürcüstan hərbi tərəfdaşlığı müzakirə olunub

    Region
    18:31

    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    18:31

    Putin: Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti