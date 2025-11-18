Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в Алматы

Обсуждено укрепление взаимосвязанности в финансовых инфраструктурах Азербайджана и Центральной Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), делегация ЦБА приняла участие в Центрально-Азиатском региональном финтех-саммите (Central Asia Fintech Summit) в Алматы (Казахстан).

Представители Азербайджана выступили на панельных дискуссиях, посвященных развитию трансграничных платежей, трансформации и управлению данными, а также внедрению национальных платежных решений.

В ходе обсуждений особое внимание уделено применению современных технологий и укреплению взаимосвязанности в финансовой инфраструктуре.