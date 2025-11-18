Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в Алматы

    Финансы
    • 18 ноября, 2025
    • 17:43
    Обсуждено укрепление взаимосвязанности в финансовых инфраструктурах Азербайджана и Центральной Азии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), делегация ЦБА приняла участие в Центрально-Азиатском региональном финтех-саммите (Central Asia Fintech Summit) в Алматы (Казахстан).

    Представители Азербайджана выступили на панельных дискуссиях, посвященных развитию трансграничных платежей, трансформации и управлению данными, а также внедрению национальных платежных решений.

    В ходе обсуждений особое внимание уделено применению современных технологий и укреплению взаимосвязанности в финансовой инфраструктуре.

