Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в Алматы
Финансы
- 18 ноября, 2025
- 17:43
Обсуждено укрепление взаимосвязанности в финансовых инфраструктурах Азербайджана и Центральной Азии.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), делегация ЦБА приняла участие в Центрально-Азиатском региональном финтех-саммите (Central Asia Fintech Summit) в Алматы (Казахстан).
Представители Азербайджана выступили на панельных дискуссиях, посвященных развитию трансграничных платежей, трансформации и управлению данными, а также внедрению национальных платежных решений.
В ходе обсуждений особое внимание уделено применению современных технологий и укреплению взаимосвязанности в финансовой инфраструктуре.
