İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Azərbaycan və Mərkəzi Asiyanın maliyyə sektorunda əlaqəliliyin gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Maliyyə
    • 18 noyabr, 2025
    • 16:54
    Azərbaycan və Mərkəzi Asiyanın maliyyə sektorunda əlaqəliliyin gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Azərbaycan və Mərkəzi Asiya maliyyə infrastrukturunda qarşılıqlı əlaqəliliyin gücləndirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun nümayəndə heyəti Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən "Mərkəzi Asiya Regional Fintex Sammiti"ndə iştirak edib. Azərbaycan nümayəndələri sammit çərçivəsində transsərhəd ödənişlərin inkişafı, data transformasiyası və idarəedilməsi, eləcə də milli ödəniş həllərinin tətbiqi mövzularında təşkil olunan müzakirə panellərində çıxış ediblər. Müzakirələr zamanı müasir texnologiyaların tətbiqin ilə müştəri gözləntilərinin qarşılanması, həmçinin maliyyə infrastrukturunda qarşılıqlı əlaqəliliyin gücləndirilməsi kimi məsələlər diqqət mərkəzində olub.

    Bu tədbir regionun tənzimləyici qurumlarını və maliyyə institutlarını bir araya gətirərək maliyyə texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq və bilik mübadiləsi üçün platforma yaradıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı fintex “Mərkəzi Asiya Regional Fintex Sammiti”
    Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в Алматы

    Son xəbərlər

    17:51

    Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"

    İKT
    17:48

    Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    17:48

    "İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanır

    Futbol
    17:47

    Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyib

    İKT
    17:46

    "Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

    Mədəniyyət siyasəti
    17:43

    Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"

    İKT
    17:40

    Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur

    Region
    17:40

    Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"

    Turizm
    17:38

    Sabah Sumqayıtda 30 min abonentin suyu kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti