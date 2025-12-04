Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования

    Финансы
    • 04 декабря, 2025
    • 10:41
    Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования

    Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования.

    Как сообщает Report, об этом написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на своей странице в соцсети X.

    "В рамках рабочего визита в Южную Корею мы встретились с председателем Центробанка этой страны Чанг Ёнг Ри, обсудили монетарную политику и финансовую стабильность, платежные системы, вопросы устойчивого финансирования. Кроме того, мы рассмотрели опыт применения технологических решений и подходов в секторе, а также обменялись мнениями о расширении сотрудничества между центральными банками, в том числе об обмене опытом и знаниями в области центрального банкинга", - написал он.

    Талех Кязымов ЦБА Чанг Ёнг Ри Южная Корея
    Фото
    Azərbaycan və Cənubi Koreya dayanıqlı maliyyə məsələlərini müzakirə ediblər
    Фото
    Azerbaijan, S. Korea mull sustainable financing issues
    Elvis

    Последние новости

    10:50

    Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в Вашингтоне

    В регионе
    10:41
    Фото

    Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования

    Финансы
    10:22

    В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

    Бизнес
    10:21

    Состоятся очередные матчи Высшей лиги Азербайджана среди волейболисток

    Командные
    10:18

    Состояние двух пострадавших в ДТП в Шемкире остается тяжелым - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:14

    Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    В регионе
    10:09

    Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара

    Финансы
    10:04

    США не будут вводить санкции против Министерства госбезопаности Китая

    Другие страны
    10:01

    Азербайджан начал импортировать кукурузу еще из одной страны

    Бизнес
    Лента новостей