Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования
Финансы
- 04 декабря, 2025
- 10:41
Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования.
Как сообщает Report, об этом написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на своей странице в соцсети X.
"В рамках рабочего визита в Южную Корею мы встретились с председателем Центробанка этой страны Чанг Ёнг Ри, обсудили монетарную политику и финансовую стабильность, платежные системы, вопросы устойчивого финансирования. Кроме того, мы рассмотрели опыт применения технологических решений и подходов в секторе, а также обменялись мнениями о расширении сотрудничества между центральными банками, в том числе об обмене опытом и знаниями в области центрального банкинга", - написал он.
Последние новости
10:50
Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в ВашингтонеВ регионе
10:41
Фото
Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансированияФинансы
10:22
В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносамБизнес
10:21
Состоятся очередные матчи Высшей лиги Азербайджана среди волейболистокКомандные
10:18
Состояние двух пострадавших в ДТП в Шемкире остается тяжелым - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:14
Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабряВ регионе
10:09
Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллараФинансы
10:04
США не будут вводить санкции против Министерства госбезопаности КитаяДругие страны
10:01