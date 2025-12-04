Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на своей странице в соцсети X.

"В рамках рабочего визита в Южную Корею мы встретились с председателем Центробанка этой страны Чанг Ёнг Ри, обсудили монетарную политику и финансовую стабильность, платежные системы, вопросы устойчивого финансирования. Кроме того, мы рассмотрели опыт применения технологических решений и подходов в секторе, а также обменялись мнениями о расширении сотрудничества между центральными банками, в том числе об обмене опытом и знаниями в области центрального банкинга", - написал он.