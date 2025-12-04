İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan və Cənubi Koreya dayanıqlı maliyyə məsələlərini müzakirə ediblər

    Maliyyə
    • 04 dekabr, 2025
    • 10:14
    Azərbaycan və Cənubi Koreya dayanıqlı maliyyə məsələlərini müzakirə ediblər

    Azərbaycan və Cənubi Koreya arasında dayanıqlı maliyyə məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Cənubi Koreyaya işgüzar səfər çərçivəsində bu ölkənin Mərkəzi Bankının sədri Çanq Yonq Ri ilə görüşdük, monetar siyasət və maliyyə sabitliyi, ödəniş sistemləri, dayanıqlı maliyyə məsələlərini müzakirə etdik. Bundan əlavə, sektorda texnoloji həllərin və yanaşmaların tətbiqi, dair təcrübələri nəzərdən keçirdik, həmçinin mərkəzi banklar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, o cümlədən mərkəzi bankçılıq sahəsində təcrübə və biliklərin paylaşılmasına dair fikir mübadiləsi apardıq", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov Dayanıqlı maliyyə
    Foto
    Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования

