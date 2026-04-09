Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в банковском секторе

Делегация Ассоциации банков Азербайджана (АБА) встретилась с руководством Ассоциации банков Японии (Japanese Bankers Association – JBA) в рамках делового визита в эту страну.

Как сообщает Report, на встрече АБА представляли президент банка Закир Нуриев, исполнительный директор Юнус Абдулов, представители Центрального банка Азербайджана, ведущих банков страны и Кредитного бюро Азербайджана.

Японскую сторону представляли заместитель председателя и главный исполнительный директор JBA Ясуюки Мацумото и другие представители банка Масаюки Саэгуса, Ёдзи Оки, Аяко Сува и Рэо Такидзава.

Я. Мацумото предоставил информацию о банковской системе Японии, макроэкономической ситуации в стране, платежной инфраструктуре и направлениях развития цифрового банкинга.

Делегация АБА рассказала о процессах цифровизации в банковском секторе Азербайджана, расширении платежных систем, проводимых реформах в финансовой и банковской сферах, а также о существующей нормативной базе.

В рамках визита делегация также приняла участие в ряде деловых встреч на высоком уровне с The Japanese Banks' Payment Clearing Network, Cooperation Agency for Anti-Money Laundering, Mizuho Bank, Money Forward, Inc., а также с Центральным банком Японии.

В ходе встреч стороны провели широкий обмен мнениями о передовом международном опыте в банковском секторе, цифровых активах, применении технологий искусственного интеллекта в финансовом секторе, а также о повышении прозрачности финансовых операций.

"Результаты, достигнутые в рамках визита, имеют важное значение с точки зрения дальнейшего расширения сотрудничества между банковскими секторами Азербайджана и Японии, внедрения инновационных подходов и поддержки институционального развития", - говорится в сообщении.