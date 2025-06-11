Азербайджан и ВБ обсудили вопросы сотрудничества

15:49 Азербайджан и Всемирный банк обсудили вопросы сотрудничества.

Азербайджан и Всемирный банк обсудили вопросы будущего сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, первый заместитель министра финансов Анар Керимов принял менеджера Всемирного банка по Азербайджану Стефани Столлмейстер, руководителя Программы государственного управления и институционального развития по региону Европы и Центральной Азии и менеджера по опыту в этой области Адриана Фоззарда.

"На встрече была выражена удовлетворенность существующим сотрудничеством и отмечена заинтересованность правительства Азербайджана в расширении этого сотрудничества. На встрече состоялся обмен мнениями по поводу технической помощи, оказываемой при поддержке ВБ в рамках реформ в сфере управления государственными финансами, а также обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в этом направлении", - говорится в информации.