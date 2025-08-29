Азербайджан и Уганда обсудили перспективы сотрудничества в аграрной сфере

Азербайджан и Уганда обсудили сотрудничество в аграрной сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, замминистра Ильхама Гадимова встретилась с делегацией во главе с государственным министром иностранных дел Уганды Джоном Мулимбой.

"В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Угандой в аграрной сфере, обмен информацией о продукции с высоким экспортным потенциалом, увеличение торгового оборота сельскохозяйственной и пищевой продукцией, расширение связей между предпринимателями и другие вопросы", - подчеркивается в информации.

Джон Мулимба подчеркнул, что Уганда является дружественной страной для Азербайджана и заинтересована в расширении партнерства по всем направлениям. Он отметил высокий потенциал для углубления сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Стороны выразили взаимную готовность к дальнейшему развитию аграрного взаимодействия, отмечается в сообщении.