    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Azərbaycan Uqanda ilə aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    • 29 avqust, 2025
    • 09:44
    Azərbaycan Uqanda ilə aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan və Uqan arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir. 

    Məlumata görə, nazir müavini İlhamə Qədimova Uqandanın xarici işlər üzrə dövlət naziri Con Mulimbanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycan rəsmisi ölkədə aqrar sektorun mövcud vəziyyəti, kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi mexanizmləri barədə ətraflı məlumat verib. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfdaş dövlətlərlə digər sahələrdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatı sahəsində də əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. 

    Görüşdə Azərbaycanla Uqanda arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanları, ixrac potensialı yüksək olan məhsullarla bağlı informasiya mübadiləsi, kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının ticarət dövriyyəsinin artırılması, iş adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və digər məsələlər müzakirə olunub.

    C.Mulimba ölkəsinin Azərbaycanla dost ölkə olduğunu və bütün sahələr üzrə tərəfdaşlığın inkişafında maraqlı olduğunu vurğulayıb. O, kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensialın mövcudluğunu qeyd edib. Tərəflər aqrar əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində qarşılıqlı maraqlarını ifadə ediblər. 

    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Азербайджан и Уганда обсудили перспективы сотрудничества в аграрной сфере
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan, Uganda discuss agricultural cooperation prospects

    Son xəbərlər

    10:09

    III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi müzakirə olunub

    Hadisə
    10:04

    "Milan" "Roma"nın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    09:58

    "Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıb

    Futbol
    09:56

    Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıb

    Elm və təhsil
    09:56
    Foto

    Bakının Məmməd Rahim küçəsində təmir işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    09:52
    Foto

    FHN Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsində təlim keçirib

    Hadisə
    09:48

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:46

    İctimai Televiziya 20 yaşını qeyd edir

    Media
    09:44
    Foto

    Azərbaycan Uqanda ilə aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti