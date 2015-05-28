​Азербайджан и Турция утвердили меморандум о принципах финансовой прозрачности

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении меморандума о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджанской Республики и Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK) министерства финансов Турецкой Республики по сотрудничеству в сфере обмена информацией финансового характера, связанной с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма.

Как сообщает Report, меморандум о взаимопонимании был подписан 15 января 2015 года в Анкаре.

Службе финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджанской Республики поручено обеспечить выполнение положений меморандума о взаимопонимании, указанного в первой части данного распоряжения, министерству иностранных дел поручено направить уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления меморандума в силу.