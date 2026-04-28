Азербайджан и Турция провели обмен опытом в сфере рынков капитала
Финансы
- 28 апреля, 2026
- 10:58
Азербайджан и Турция обменялись опытом в области маржинальной торговли, лицензирования инвестиционных компаний и инвестиционных фондов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоялись в рамках визита делегации Центробанка в Турцию.
В ходе обсуждений в Совете по рынкам капитала Турции были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся развития и укрепления устойчивости рынков капитала, а также совершенствования нормативно-правовой базы.
