    Финансы
    • 28 апреля, 2026
    • 10:58
    Азербайджан и Турция провели обмен опытом в сфере рынков капитала

    Азербайджан и Турция обменялись опытом в области маржинальной торговли, лицензирования инвестиционных компаний и инвестиционных фондов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоялись в рамках визита делегации Центробанка в Турцию.

    В ходе обсуждений в Совете по рынкам капитала Турции были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся развития и укрепления устойчивости рынков капитала, а также совершенствования нормативно-правовой базы.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Турция
    Azərbaycan və Türkiyə kapital bazarları üzrə təcrübə mübadiləsi aparıb
    Azerbaijan, Türkiye share experience in capital markets

