Азербайджан и Турция провели обмен опытом в сфере рынков капитала

Азербайджан и Турция обменялись опытом в области маржинальной торговли, лицензирования инвестиционных компаний и инвестиционных фондов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоялись в рамках визита делегации Центробанка в Турцию.

В ходе обсуждений в Совете по рынкам капитала Турции были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся развития и укрепления устойчивости рынков капитала, а также совершенствования нормативно-правовой базы.