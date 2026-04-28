Azərbaycan və Türkiyə kapital bazarları üzrə təcrübə mübadiləsi aparıb
Maliyyə
- 28 aprel, 2026
- 10:13
Azərbaycan və Türkiyə marja ticarəti, investisiya şirkətlərinin və investisiya fondlarının lisenziyalaşdırılması istiqamətləri üzrə təcrübə mübadiləsi aparıb.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun nümayəndə heyəti Türkiyə Kapital Bazarları Şurasında olub. Səfər çərçivəsində kapital bazarlarının inkişafı və dayanıqlılığının gücləndirilməsi, eləcə də tənzimləyici çərçivənin təkmilləşdirilməsi istiqamətində gündəmdə olan məsələlər müzakirə olunub.
Son xəbərlər
17:16
Gürcüstan Patriarxlığına üç əsas namizəd varRegion
17:15
Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcəkDaxili siyasət
17:14
Naxçıvanda "Şərqin qapısı" Teatr Festivalı keçiriləcəkMədəniyyət
17:10
Süheyl Əl Mazrui: "BƏƏ-nin OPEC-dən çıxması üçün münasib vaxt yetişib"Energetika
17:08
Elxan Əsədov: Təbii fəlakətlər zamanı dövlət vətəndaşlarının yanında dayanırDaxili siyasət
17:04
Foto
Hikmət Mirzəyev türkiyəli həmkarı ilə hərbi əməkdaşlığı müzakirə edibHadisə
17:04
Mirzoyan Parisdə Azərbaycanla sülh prosesi və regional layihələr barədə danışıbRegion
17:01
"Mançester Siti" Con Stounzla vidalaşacağını açıqlayıbFutbol
17:00