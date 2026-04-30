    Эмин Амруллаев: Воспитание детей не менее важно, чем результаты экзаменов

    Наука и образование
    • 30 апреля, 2026
    • 16:11
    Эмин Амруллаев: Воспитание детей не менее важно, чем результаты экзаменов

    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев считает, что вопросы воспитания детей и их психоэмоционального развития должны находиться в центре внимания общества наравне с результатами экзаменов.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на конференции на тему "Устойчивое развитие: политика в отношении семьи, женщин и детей" в Баку.

    Министр подчеркнул, что общественные деятели и государственные чиновники должны прилагать усилия для повышения качества образования и уровня жизни детей.

    "Крайне важно выстроить модель работы, основанную на взаимном сотрудничестве. К сожалению, иногда обсуждения ведутся не для детей, а лишь вокруг них. Тогда как главной задачей должно быть понимание реальных потребностей ребенка и поиск соответствующих решений", - отметил он.

    Амруллаев добавил, что воспитание детей - важный вопрос, требующий особой чуткости.

    "В школах крайне важно выдвигать вопросы воспитания на первый план. Формирование системы образования, основанной на ценностях, может создать основу для становления более здоровых, ответственных и вдумчивых членов общества", - подчеркнул он.

    По мнению министра, рост числа образованных матерей способствует увеличению числа образованных детей.

    "Количество книг в доме, отношение родителей к чтению, интерес ребенка к учебному процессу и обсуждение актуальных вопросов - все это является ответственностью родителей и важным фактором, влияющим на развитие и воспитание ребенка", - отметил он.

    Эмин Амруллаев Воспитание детей Образование в Азербайджане
    Emin Əmrullayev: Uşaqların imtahan nəticəsi qədər onların tərbiyəsi də diqqət mərkəzində olmalıdır

