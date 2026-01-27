Азербайджан и Турция подписали меморандум в сфере аудита

Аудиторская палата Азербайджана и Организация по общественному надзору, бухгалтерскому учету и стандартам аудита Турции (KGK - Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) подписали Меморандум о взаимопонимании в области аудита и бухгалтерского учета.

Как сообщает Report со ссылкой на Аудиторскую палату, документ предусматривает создание механизмов институционального партнерства между двумя учреждениями, регулирование и повышение качества аудита, повышение прозрачности и достоверности финансовой отчетности, совместную сертификацию аудиторов, а также сотрудничество в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно меморандуму, стороны расширят обмен информацией и опытом, будут сотрудничать в применении стандартов аудита и бухгалтерии, механизмов внешнего контроля качества, развития человеческих ресурсов и совместных программ обучения.

На встрече также обсуждена инициатива по созданию Единого объединения аудиторских и бухгалтерских учреждений тюркоязычных государств.