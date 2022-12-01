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Азербайджан и Турция договорились о создании Объединения специалистов-оценщиков тюркского мира

Азербайджан и Турция договорились о создании Объединения специалистов-оценщиков тюркского мира Председатель Общественного объединения "Общество оценщиков Азербайджана" Вугар Орудж встретился с главой Ассоциации оценщиков Турции Яшаром Бахчеджи.
Финансы
1 декабря 2022 г. 16:48
Азербайджан и Турция договорились о создании Объединения специалистов-оценщиков тюркского мира

Председатель Общественного объединения "Общество оценщиков Азербайджана" Вугар Орудж встретился с главой Ассоциации оценщиков Турции Яшаром Бахчеджи.

Как сообщает Report со ссылкой на Общество оценщиков Азербайджана, стороны достигли договоренности о создании Объединения специалистов-оценщиков тюркского мира.

На прошедшей в Турции встрече был подписан меморандум о сотрудничестве между Общество оценщиков Азербайджана и Ассоциацией оценщиков Турции.

Страны пришли к соглашению о взаимном признании сертификатов оценки и реализации совместных проектов. Стороны договорились обратиться к правительствам Азербайджана и Турции с целью обеспечения интеграции тюркских государств в данной сфере.

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